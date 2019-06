Martedì 11 Giugno 2019, 10:19

Pusher dei turisti scoperto dai carabinieri e arrestato. In manette un lucano pizzicato dai militari di Buonabitacolo. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne della provincia di Potenza per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo nei pressi dello svincolo Padula-Buonabitacolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Viene fermata una Mercedes con a bordo il giovane, il quale si mostra - secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine - indifferente alle domande poste dai militari, dicendo di tornare da un viaggio e di avere una cesta di panni sporchi da lavare e che avrebbe proseguito verso la costiera cilentana per qualche giorno di vacanza.I militari, tuttavia, decidono di perquisire l’autovettura, e trovano occultati ed avvolti tra alcuni vestiti quattro involucri di marijuana per circa 180 grammi. In tutto vengono sequestrati circa 1.400 semi di cannabis nonché 10 grammi di hashish e diverse bustine per il confezionamento delle dosi di stupefacente riportante un marchio con il simbolo dello yin&yang.