Droga nel frigo giovane nei guai

Droga nascosta in un frigo portatile in cantina. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio Michele Nenna, 33enne di Nocera Inferiore già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, fermato due sere fa dagli agenti del commissariato di polizia agli ordini del vice questore Luigi Amato. La polizia, già da tempo impegnata sul territorio per reprimere reati connessi al traffico di stupefacenti, aveva raccolto da fonte confidenziale informazioni sulla presunta attività del giovane. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, gli agenti erano intervenuti per arrestarlo in flagranza di reato. A quel punto è scattata la perquisizione in casa, dato che il ragazzo aveva con sé dello stupefacente. A seguito di ispezione, la polizia ha trovato e sequestrato 8 panetti di hashish dal peso complessivo di 800 grammi, 4 involucri con dentro cocaina, per un peso complessivo di 28 grammi, un bloc-notes sul quale sono stati trovati appunti riconducibili all’attività di spaccio, insieme ad un bilancino. Infine, sedicimila euro in banconote di vario taglio. A coordinare l’indagine il sostituto procuratore Angelo Rubano. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in gran parte all’interno di un frigo portatile, nascosto in una cantina di pertinenza dell’abitazione dello stesso e di cui l’arrestato, essendo in possesso delle chiavi, ne aveva la disponibilità. La polizia, durante i controlli, ha scoperto però anche numerosi involucri di dimensioni medio grandi, presumibilmente utilizzati per trasportare ragguardevoli quantitativi di stupefacente.