CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Agosto 2019, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la guerra, la pace suggellata da un'«Alleanza» tra clan rivali per creare un regime di monopolio nella vendita di sostanza stupefacente in tutta la zona della Piana del Sele. A portare alla luce il pactum sceleris tra gli eredi dei cartelli criminali riferiti ai Pecoraro-Renna e ai De Feo sono stati i carabinieri della compagnia di Battipaglia (agli ordini del maggiore Sisto e del tenente Maddalena) con il coordinamento della procura Antimafia e di quella ordinaria i quali hanno eseguito all'alba di ieri ben diciassette ordinanze di custodia cautelare a firma del gip Piero Indinnimeo, quattordici in carcere e tre in regime di arresti domiciliari.