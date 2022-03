Posto di blocco, lancia 2 involucri di droga dal finestrino: indagato 27enne

SCAFATI. Lanciò due involucri di droga, quando si accorse di un posto di blocco dei carabinieri di Scafati. Ora è finito a processo per detenzione ai fini di spaccio, per quanto accaduto l'11 aprile 2020, un ragazzo di 27 anni. La Procura di Nocera Inferiore ha ottenuto il processo per il ragazzo, che fu trovato in possesso di due involucri di stupefacente.

Quando vide i carabinieri che gli intimarono l'alt per un normale controllo, il ragazzo lanciò dal finestrino dell'auto che guidava, una Fiat Panda, quasi sei grammi di marijuana dentro un involucro e poi altri 45 in un secondo. Da quel quantitativo erano ricavabili circa 238 dosi. Il giovane fu fermato e denunciato a piede libero, con l'iscrizione nel registro degli indagati.

La droga, dopo verifiche, non fu ritenuta di uso esclusivamente personale. Il giovane ha un ulteriore precedente sempre per droga e ora affronterà il processo, così come chiesto dal sostituto procuratore a Nocera Inferiore, titolare del fascicolo.