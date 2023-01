Droga prenotata al telefono, la consegna fuori casa: condannato a 3 anni

Passaggi, telefonate e ordinazioni: un sistema di spaccio collaudato costa la condanna a 3 anni a un 35enne di Scafati, coinvolto in un'inchiesta nel 2019. Insieme con l'imputato, finirono nella rete anche altre tre persone. La Cassazione, di recente, ha confermato il verdetto dell'Appello che a sua volta non aveva modificato la sentenza in abbreviato del tribunale di Nocera Inferiore.

L’uomo, che rispondeva di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, era stato raggiunto dal decreto di giudizio immediato. La base individuata per la rivendita di droga era a Scafati, con il gruppo che agiva in concorso nell’attività illecita, con le indagini svolte dai carabinieri della tenenza sulle tracce di un costante smercio di stupefacenti.

Secondo il lavoro degli inquirenti, la rivendita avveniva attraverso un giro di chiamate, contatti, passaggi e ordinazioni, con una solida base di acquirenti e la piazza era gestita da tre persone. L’inchiesta era stata portata avanti dalla Procura di Nocera, mentre l'area individuata era quella delle palazzine del quartiere popolare Mariconda e piazza Madre Teresa di Calcutta, dove si incrociavano acquirenti e rivenditori, dietro appuntamento, con gli spacciatori. Le indagini individuarono pure gli acquirenti, fermati sul posto, poi chiamati a riferire nell'ambito dell'inchiesta.