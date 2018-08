Lo hanno bloccato a bordo di una macchina a Salerno, dove c'erano anche i suoi due figli minorenni. È stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina per un peso di 2 grammi. Così per un 37enne salernitano sono scattate le manette con l'accusa di detenzione al fine di spaccio di droga. Altre cinque dosi sono state trovate a due presunti acquirenti. L'uomo ora si trova ai domiciliari in attesa del processo. Il 37enne è stato bloccato dai falchi della squadra mobile di Salerno, in via San Leonardo. L'uomo era già stato arrestato il 17 luglio scorso quando fu trovato in possesso di circa 100 dosi di cocaina per il peso complessivo di 23 grammi.

Martedì 21 Agosto 2018, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA