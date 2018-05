Giovedì 3 Maggio 2018, 06:58 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 06:59

Dalle prime ore della mattina, è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno.Circa duecento militari, con l’ausilio di unità cinofile e il supporto aereo, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di18 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Contestualmente, sono in corso decine di perquisizioni nei confronti di altri soggetti indagati, a vario titolo, per gli stessi reati.