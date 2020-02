È stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale, un 37enne salernitano, B.L., con precedenti specifici e per reati contro la persona e il patrimonio. sorpreso con 14 involucri di cellophane contenenti hashish, per un totale di 20 grammi, nascosti nella tasca del giubbotto. La Polizia di Stato, perquisendo il domicilio di un uomo sospetto, ha trovato e sequestrato un bilancino di precisione e un coltellino utilizzati per il confezionamento della dosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA