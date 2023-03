Salerno, ai domiciliari per spaccio di droga ma continua a vendere crack

Ai domiciliari per spaccio di droga, è stato sorpreso mentre vendeva crack. Succede a Salerno, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato C.R. per cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

Il reato è lo stesso per il quale l'uomo era agli arresti domiciliari. I militari lo hanno individuato mentre cedeva crack a un'altra persona. A seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato nella sua disponibilità materiale per il confezionamento di crack, 4 dosi di metadone e la somma di 800 euro in banconote da 20 euro.