Salerno, 15enne in classe con un coltello nello zaino: denunciato

I carabinieri della compagnia di Salerno, con l'ausilio del nucleo cinofili carabinieri di Sarno, hanno svolto specifici controlli antidroga nell'istituto alberghiero «R. Virtuoso» di Salerno.

Sono stati trovati piccoli quantitativi di hashish e marijuana in aree comuni del plesso scolastico, nonché un coltello a serramanico trovato nello zaino di un 15enne che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno per porto abusivo di armi da taglio.