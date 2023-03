Droga, scovato in possesso di hashish nel Polo della Carità

Entra subito in azione il sottotenente Domenico Di Vita, recentemente nominato Vice Comandante della Polizia Locale di Battipaglia. Il braccio destro del comandante dei caschi bianchi, il colonnello Gerardo Iuliano, nell’ambito di controlli della sezione di Polizia giudiziaria, ha scovato un cittadino extracomunitario, in possesso di riconoscimento di protezione internazionale, che deteneva sostanza stupefacente.

Nello specifico, K.A., queste le iniziali del cittadino di nazionalità marocchina, si trovava nei pressi dell’ex materassificio di via Catania, il bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato alle parrocchie battipagliesi per diventare un polo della carità, dove aveva ricavato un alloggio di fortuna.

Proprio lì, gli uomini comandati da Di Vita hanno trovato dell’hashish e un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato per suddividere la sostanza stupefacente. Lo straniero, comunque, è stato immediatamente fermato e si è proceduto al riconoscimento e alle analisi sulla sostanza trovata in suo possesso. In seguito è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Il sottotenente Di Vita, che da poco ha ricevuto i galloni di Vice Comandante, si sta occupando di coordinare le strutture tecnico-operative, di istruire operativamente il personale, di formarlo e di aggiornarlo. Ovviamente, si sostituirà al Comandante in tutte le occasioni in cui questo non sarà disponibile per altre esigenze di servizio e lo coadiuverà in tutte le altre occasioni dove è richiesto un supporto.