Nascondono la droga negli slip: arrestati due valdianesi

Continua l'azione da parte dei carabinieri nel Vallo di Diano per constrare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In azione i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini.

Durante alcuni appostamenti dei militari, ad Atena Lucana, sono stata fermati e controllati un 42enne ed un 33enne, entrambi residenti a Teggiano. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono stati scoperti 50 grammi di eroina, in parte suddivisa in dosi e confezionata in involucri di cellophane, e recuperato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. arte della droga era stata nascosta negli slip.