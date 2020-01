Nuovo giudizio per un ragazzo di Cava de' Tirreni, di 31 anni, condannato ad un anno di reclusione in Appello, per il possesso di sostanze stupefacenti. Il suo arresto risale all'aprile del 2017, quando i carabinieri di Torre Annunziata, con un blitz a Cava, arrestarono due giovani del posto, fermati durante alcuni controlli. Presso i domicili, i carabinieri trovarono 3 flaconi di metadone e due dosi di crack ed una di cocaina, nascoste in un portagioie a sua volta nascosto in un libro. Al primo dei due, fu sequestrata anche la somma di 6230 euro in contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Ma la Corte di Cassazione ha dato un'altra lettura dei fatti, rinviando ad un nuovo giudizio presso la Corte d'Appello di Napoli. In primo grado il ragazzo era stato condannato a 2 anni, in sede di gup, con il rito abbreviato. La sentenza era stata poi ridotta di un anno in Appello, verso la quale il 31enne aveva poi fatto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni. Che almeno una parte dello stupefacente trovato e sequestrato in casa, fosse per uso personale, vista la condizione di tossicodipenza dell'imputato. Inoltre, che quei soldi non erano il provento di spaccio, ma il risultato di due lavori che il ragazzo svolgeva da tempo. Tra questi, un'attività di volontariato grazie ad un sacerdote



«I giudici non hanno preso in considerazione - scrive la Cassazione sulla droga rinvenuta - neppure ai fini di una eventuale confutazione, l'argomentazione scondo la quale la sostanza era, almeno in parte, destinata all'uso personale. La quantità di sostanza detenuta era inferiore a quella ritenuta compatibile con l'uso esclusivamente personale, sicchè di essa, ove fosse emersa detta destinazione, non doveva tenersi conto ai fini dell'affermazione della penale responsabilità». Poi, sui 6000 euro trovati in casa: «La Corte ha liquidato in termini assai sbrigativi l'ipotesi documentata afferente al percepimento dell'imputato, di un, sia pur modesto, reddito proveniente dallo svolgimento, auspice la caritatevole opera di un sacerdote cattolico con il quale evidentemente è in rapporti, di attività quotidiana e durata per circa 10 mesi, di assistenza agli anziani, retribuita in misura pari a 20 euro al giorno, nonchè dalla collaborazione che l'imputato svolgeva in qualità di cameriere con una ditta operante nell'ambito della ristorazione alimentare». I giudici hanno aggiunto che la somma delle due fonti di reddito indicate avrebbero portato alla cifra sequestrata, in ragione del principio della "continuità" dei due lavori, per poi aggiungere: «Se quella somma fosse legata al traffico di stupefacenti, appare inspiegabile il motivo per il quale l'imputato pur avendo una non trascurabile somma di denaro da investire, si sia poi rifornito di stupefacente in misura contenuta». Ora il nuovo processo. Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA