MERCATO SAN SEVERINO. Ruba i soldi dal portafoglio del padre per comprare la droga. Un ragazzo di 35 anni, a Mercato San Severino, è finito a processo con giudizio immediato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'anziano genitore. Secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore, i fatti si sarebbero consumati tutti l'estate scorsa, con più episodi finiti poi in una denuncia all'attenzione del pubblico ministero di turno. Più volte, infatti, il ragazzo avrebbe minacciato con violenza il padre per farsi consegnare piccole somme di denaro. In un'occasione, sottrasse dal suo portafoglio, a sua insaputa, la somma di 700 euro. Il padre, una volta accortosi della cosa, riuscì a farsi restituire solo 300 euro. Nei giorni successivi però, il ragazzo tornò alla carica, con nuove minacce, questa volta per farsi consegnare nuovamente soldi e l'automobile. Nella denuncia alla procura, il padre spiegò che il figlio fosse un abituale assuntore di sostanze stupefacenti, al punto che le richieste erano quasi a cadenza quotidiana. Come l'ultimo episodio: il ragazzo pretese 20 euro e cominciò a danneggiare il tavolo di casa e il telefono, al punto che il padre fu colto da un malore, fino al trasferimento in ospedale. La denuncia fece il resto, con l'indagine ora conclusa e il ragazzo mandato sotto processo in ragione degli elementi ritenuti gravi ed evidenti nei suoi riguardi.