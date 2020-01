© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva allestito un sistema di spaccio sul pianerottolo di casa, in via Risorgimento, a Pagani . In pratica, gli acquirenti bussavano alla porta e lui cedeva le dosi richieste. Senza rischi. Almeno fino a qualche giorno fa., non è riuscito a farla franca a lungo. I carabinieri hanno scoperto l’attività illecita e lo hanno arrestato, sequestrando diverse dosi di cocaina. I militari della tenenza di via De Gasperi, coordinati dal comandante Simone Cannatelli, hanno sorpreso il 34enne paganese in flagranza di reato, beccandolo proprio mentre cedeva alcuni dosi di polvere bianca a due distinti acquirenti.L’irruzione degli uomini dell’Arma, scattata l’altro ieri sera, era stata d’altro canto ben pianificata. Per alcuni giorni i militari avevano monitorato i continui accessi di giovani tossicodipendenti nello stabile di via Risorgimento, dove vive Andrea Novi. I carabinieri avevano avuto informazioni del fatto che il pregiudicato, ormai da mesi, riceveva i suoi clienti sul pianerottolo di casa per consegnare la sostanza stupefacente . L’altro ieri sera il tenente Cannatelli e la sua squadra, nascosti all’interno del condominio, hanno potuto accertare ben due cessioni; quando è scattato l’intervento, era in atto la seconda consegna. I due tossicodipendenti sono stati identificati e segnalati alla prefettura di Salerno. Andrea Novi è stato bloccato ed arrestato. La successiva perquisizione nell’appartamento del pregiudicato ha fornito ai carabinieri ulteriori riscontri dell’attività di spaccio.In casa del 34enne è stato, infatti, rinvenuto un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento della droga. L’arresto dell’altra sera si inserisce in un’attività di controllo straordinario del territorio che, per disposizione del tenente Simone Cannatelli, è stata particolarmente intensificata nel periodo delle festività natalizie.