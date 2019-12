© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vende marijuana ad un paraplegico davanti alla scuola e viene arrestato dai carabinieri. I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 51enne, accusato di detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita con l’aggravante che smerciava droga all’ingresso di un istituto scolastico di Montecorvino Rovella A casa del pusher i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto settecento grammi di marijuana già essiccata, pronti per essere venduti a ragazzi e studenti. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri lunedì scorso e il pusher è stato fermato mentre. Il pregiudicato non ha potuto negare l’evidenza dei fatti e dopo l’arresto in flagranza di reato è stato condotto in caserma. Poi, è scattata la perquisizione domiciliare e sono stati rinvenuti settecento grammi di marijuana.La droga è stata sequestrata e il cliente segnalato alla Prefettura di Salerno. Da qualche giorno i carabinieri tenevano d’occhio il pusher ed attendevano il momento propizio per entrare in azione ed arrestarlo. I militari lo hanno intercettato dinanzi la scuola, mentre smerciava gli stupefacenti e lo hanno arrestato. Intensificati i controlli antidroga dinanzi le scuole e a ridosso dei locali frequentati dai ragazzi che consumano stupefacenti.