Venerdì 14 Settembre 2018, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un personaggio inserito sicuramente in circuiti di traffico di stupefacenti, in grado di accordarsi con soggetti centroamericani per la ricezione di partite di droga in Italia, capace di organizzare la consegna con precauzioni specifiche». Viene descritto così Maurizio Gallo, arrestato giorni fa per spaccio di droga su base internazionale, dalla Spagna fino a Roma, e poi alla stazione di Salerno. L’operazione condotta dagli uomini della Guardia di Finanza, con l'accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale caduta davanti al gip, ruoterebbe intorno alla figura di Gallo, già noto alle forze dell’ordine e descritto come un esperto professionista del settore. I dettagli dell'indagine, ancora in corso, raccontano di un utilizzo di telefoni dedicati, impiego di nomi falsi per le persone coinvolte nei contatti ed invio di corrieri di fiducia. «Il soggetto movimentava dall’estero - si legge nell'ordinanza - con soggetti di altro continente, partite di cocaina di forte portata, oltre un chilo, trafficante di chiara levatura criminale, sempre capace di reiterare la condotta in contestazione».Mentre era in libertà, come dice sempre il gip, era pienamente in grado di continuare la sua attività illecita, introdotto «in modo stabile in specifici gangi di distribuzione internazionale di droga, terminale di riferimento per trafficanti di altri paesi». Il blitz che bloccò il passaggio di un ingente quantitativo di stupefacente risale al febbraio 2017, partito da un controllo all’aeroporto di Roma, dove una donna honduregna fu scoperta con gli ovuli di cocaina nascosti in valigia. L'indagine punta ora a scoprire se esistano altri soggetti all’estero e non, collegati a questo giro. Tra gli indagati c'è un dominicano, alias “El Tiburon”, che per il gip resta non identificato del tutto. La posizione di Gallo riporta alla memoria il modus operandi dei gruppi criminali di Sant’Egidio, quando i clan del territorio erano noti per gli agganci con sudamericani e spagnoli, con la possibilità di maneggiare grossi quantitativi di droga in maniera indipendente. Gli altri cinque indagati nell’indagine sono Janexis Tanamo Mestre, cubana 43enne, che materialmente avrebbe preso il pacchetto di droga alla stazione di Salerno, la honduregna Juana Francisca Funez, arrivata dalla Spagna con la droga e fermata all’aeroporto, il fornitore honduregno, all’anagrafe Cristian Joel BreaMorel, 32enne “ElTiburon”, Vincenzo Sabbatino, di Sant’Egidio Monte Albino, che aveva accompagnato la Janexis a ritirare la partita di cocaina, e la compagna di Gallo, Annarita De Prisco, di Sant’Egidio Monte Albino.