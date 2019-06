Domenica 9 Giugno 2019, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 07:07

Era considerato uno dei principali fornitori di droga. Lo spacciatore dei giovani consumatori cavesi. Venerdì scorso, i poliziotti diretti dal vicequestore Acconcia, lo hanno arrestato. È un 25enne, incensurato di Vietri sul Mare. E proprio nel comune costiero, i poliziotti lo hanno seguito, riuscendo così a trovare droga e soldi, proventi dell’attività di spaccio. Era tenuto d’occhio da tempo, venerdì gli agenti sono entrati in azione. Hanno raggiunto Vietri e sono stati attirati dai movimenti sospetti di un giovane che, uscito dal portone, apriva il lucchetto del cancello di accesso ad un giardino sul retro del palazzo, nascondendo qualcosa in tubo. Dentro c’era un bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione rinvenuti 5 tranci di hashish, giá confezionati. Nella sua camera da letto, in un comodino, altri 12 tranci, per un peso totale di 60 grammi, e un portafogli, con 700 euro. In cassaforte c’erano altre 665euro. Droga e soldi sono stati sequestrati. Il 25enne arrestato.