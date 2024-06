Beccato a vendere 19 dosi di cocaina a un giovane, arrestato

Sorpreso a spacciare, arrestato uomo di 38 anni dai carabinieri del nucleo operativo a Nocera Superiore.

L'operazione che ha condotto in stato d'arresto l'uomo si è sviluppata dopo che i militari avevano notato l'indagato cedere 19 dosi di cocaina ad un ragazzo di 29 anni, pochi giorni fa. Dalla successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell'arrestato ulteriori 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma in contanti di 215 euro, ritenuta verosimibilmente provento dell'attività di spaccio.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per poi comparire dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio direttissimo. Per il giovane assuntore, invece, è scattata la denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.