Martedì 27 Agosto 2019, 21:01

Due auto incendiate la scorsa notte in una traversa di via Olevano a Battipaglia. Le auto sono state divorate velocemente dalle fiamme. Gli abitanti di via Olevano impauriti nel cuore della notte hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e le forze dell'ordine. In via Olevano si sono precipitati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno avviato le indagini per individuare i piromani e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.