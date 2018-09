Sabato 8 Settembre 2018, 17:20

EBOLI - Passano con il semaforo rosso e travolgono una Fiat Multipla. Protagonisti del pomeriggio di follia sono i conducenti di due Fiat Punto. I due automobilisti, giunti all'incrocio di via Sturzo nei pressi della chiesa del Sacro Cuore, si fermano al semaforo rosso. I due si conoscono, si salutano. Un po' si stuzzicano. E all'improvviso ripartono. Troppo presto. Il semaforo è ancora rosso.Pochi secondi dopo avviene l'impatto con una Fiat Multipla. In zona sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasferito i pazienti in pronto soccorso. Trauma cranico e lesioni agli arti superiori e inferiori. I referti medici non sono preoccupanti. I feriti sono tutti fuori pericolo.L'indagine è condotta dai vigili urbani. Per i conducenti delle due Fiat Punto si prospetta una contravvenzione amministrativa e qualche punto decurtato. Passare con il rosso è un'infrazione grave. Il bilancio dei feriti è per fortuna lieve.