Due auto e un furgoncino a fuoco, paura e indagini a Roccapiemonte

ROCCAPIEMONTE. Paura giorni fa, di pomeriggio, nel comune di Roccapiemonte, quando un incendio ha distrutto e danneggiato notevolmente due autovetture ed un camioncino presenti nell'area parcheggio adiacente Palazzo Marciani nella frazione di Casali. A risultare tempestivo è stato l'intervento dei volontari del Nucleo di Protezione Civile e dei vigili del fuoco, giunti sul posto a seguito di una serie di segnalazioni da parte di cittadini. Da una prima ricostruzione, a determinare l'incendio sarebbe stato un corto circuito, ma ci sono indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. «Solo il pronto intervento della Protezione Civile ha evitato che il fuoco si propagasse agli altri veicoli parcheggiati. Un grazie agli infaticabili volontari guidati dal presidente Nicola Pagano e dal suo vice Francesco Sellitto" hanno sottolineato il sindaco Carmine Pagano e l'assessore Roberto Fabbricatore. Ora le dovute verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita.