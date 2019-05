Nocera Inferiore, sbandano con l'auto: due carabinieri feriti, inseguivano un'auto sospetta

Venerdì 3 Maggio 2019, 13:44

Due carabinieri, di cui una donna, sono stati soccorsi da un’ambulanza del servizio 118 e ricoverati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Fiano. L’auto dei militari stava inseguendo un’automobile ma è sbandata finendo contro un muro. I carabinieri sono stati assistiti dal personale sanitario della Misericordia e poi trasferiti in ospedale. Le condizioni dei due carabinieri non sono gravi.