Anziano e al suo cane aggrediti da due pitbull: salvati dai carabinieri

Due carabinieri in pattuglia a Padula hanno sentito le urla di un anziano e sono intervenuti, salvandogli la vita. A lui, un anziano che si chiama Gerardo, e al suo cane. I militari della stazione di Padula e della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Paolo Cristinziano, infatti, arrivati lungo una stradina di campagna hanno visto questa scena: due pitbull che afferravano alla gola il cane di Gerardo, lasciandolo esanime a terra tra le lacrime del suo proprietario, impossibilitato ad aiutarlo e anzi a rischio di essere aggredito egli stesso.

Ad evitare il peggio è stato l’intervento di due militari della stazione al comando del maresciallo Antonio Passaro. I due carabinieri, non con poche difficoltà hanno cercato di tenere a bada i due pitbull utilizzando uno spray al peperoncino, solo così i due animali di grossa taglia hanno mollato la presa, così i due militari hanno prontamente messo in sicurezza il signor Gerardo e il suo amico a 4 zampe, evitando che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. I carabinieri, hanno prontamente raggiunto un veterinario e avvisato il 118 che ha reso le cure necessarie a Gerardo.

“Non smetterò mai di ringraziare questi due carabinieri, sono stati per me e per il mio cane due angeli – ha detto commosso Gerardo – mi hanno salvato la vita. Hanno evitato una tragedia”.