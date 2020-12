NOCERA INFERIORE. Due chili di hashish nascosti e conservati all'interno di una pizzeria, un blitz dei carabinieri porta alla scoperta e al contestuale sequestro. E' quanto accaduto due giorni fa, a Nocera Inferiore, all'interno di una nota pizzeria, dove i militari sono andati a colpo sicuro, scoprendo un notevole quantitativo di droga. A finire nel mirino dei carabinieri il titolare della pizzeria, un 35enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di venerdì scorso, i militari del corpo di polizia giudiziaria erano entrati all'interno del locale ed identificando tre dipendenti, impegnati a lavorare. In un piccolo soppalco, era stato poi ispezionato un magazzino, dove era custodita una busta di colore nero con dentro due involucri avvolti da nastro adesivo. Ognuno di questi pesava circa un chilo e conteneva sostanza di tipo hashish, diviso in dieci panetti da cento grammi circa cadauno. Dopo poco, era giunto nel locale il titolare dell'attività, che aveva confessato la titolarità di quella busta, che a sua volta gli era stata consegnata da una seconda persona. Gli inquirenti avevano poi ricostruito, attraverso testimonianze, le fasi di consegna della droga nel locale, effettuata da un uomo di circa 40 anni, rimasto al momento sconosciuto. A farne le spese è stato il titolare della pizzeria, arrestato per la detenzione dei due chili di hashish. Dinanzi al giudice, difeso dal suo legale di fiducia Matteo Feccia, il giovane ha confessato il reato, dicendosi pentito di quanto fatto, aggiungendo che quel pacco sarebbe stato ritirato poi dalla stessa persona che glielo aveva consegnato, dietro la promessa di 100 euro. Il tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto la collaborazione del commerciante sin dal momento della sua individuanzione, convalidando l'arresto e scarcerandolo, poi, al termine dell'udienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA