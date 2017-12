Domenica 31 Dicembre 2017, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 15:45

Ladri mandati in fuga da due chiwawa toy, a Polla. I due cagnolini, un maschio e una femmina, si chiamano Rocky e Sandy (nella foto), hanno sentito i ladri sul balcone e hanno cominciato ad abbaiare dall'interno dell'abitazione. A questo punto i proprietari dell'abitazione hanno compreso che c'era qualcosa che non andava. Sono usciti all'esterno e hanno visto un uomo fare da palo, richiamare i complici e fuggire prima a piedi e poi in auto. Nella notte furti si sono registrati a Polla e Sant'Arsenio. I testimoni hanno evidenziato che i ladri avevano accento straniero.