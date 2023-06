Due farmacie rapinate in 24 ore, caccia ai banditi in scooter

I carabinieri della tenenza di Scafati indagano su due rapine consumate la scorsa settimana a danno di due farmacie. Ad agire dei rapinatori, in scooter.

Giorni prima si era già consumato un colpo in via Sant'Antonio Abate, a danno di una farmacia locale. Olra altri due colpi.

La prima attività commerciale rapinata si trova in via Poggiomarino. Nel pomeriggio, due persone - scese dallo scooter - erano entrate all'interno dell'attività minacciando il personale con una pistola. Uno degli operatori, tra l'altro, sarebbe stato persino aggredito.

I due hanno portato via l'incasso in pochi minuti. L'altro colpo si è verificato nella giornata successiva, in centro. E sempre a danno di una farmacia, lungo Corso Nazionale. Secondo dei video di sorveglianza, potrebbe trattarsi delle stesse persone che avevano agito il giorno precedente. Anche stavolta il colpo è durato pochi minuti, con i due a portare via l'incasso della giornata. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.