Due incendi a distanza di poche ore: uno nella nottata, l'altro nella mattinata. Stamattina a prendere fuoco è stato l'ex ostello della gioventù a Torrione. Secondo quanto accertato dagli inveetigatori, pare che un uomo – senza fissa dimora – avrebbe appiccato le fiamme ad alcuni materiali abbandonati presenti all’interno della struttura ma poi ha fatto perdere le proprie tracce. Più grave, invece, l'incendio in nottata in via Generale Clark. A prendere fuoco, quattro auto ed uno scooter: tutti semidistrutti dalle fiamme. L'incendio è avvenuto nello spazio antistante un condomio spaventando non poco i residenti: L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri mezzi in sosta e provocassero seri danni al palazzo. Non si esclude che le fiamme possano essere di matrice dolosa. Ultimo aggiornamento: 19:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA