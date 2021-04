Due incidenti a Vietri sul Mare: tanta paura ma i feriti non sono gravi

Due incidenti a distanza di poco tempo a Marina d'Albori e Molina di Vietri sul Mare, In entrambi i casi, per fortuna, nulla di grave.Un taglio sul sopraciglio per un ragazzo che ha impattato con lo scooter contro una vettua a molina. In ospedale, ma in codice giallo, un altro giovane anche lui vittima di un incidente con lo scooter. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Caos traffico.