Due incidenti stradali a Battipaglia in meno di ventiquattro ore. Ieri sera in via Ricasoli un'auto si è scontrata con una moto e il centauro, 45enne battipagliese, è stato trasportato in ospedale dove gli sono state medicate le ferite riportate. Oggi pomeriggio un altro sinistro stradale si è verificato sempre a Battipaglia lungo la statale 18 dove un'utilitaria si è ribaltata e l'automobilista è stato trasporato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA