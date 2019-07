Lunedì 8 Luglio 2019, 06:35

Due incidenti a distanza di poche ore sulla Cilentana: in entrambi sono rimasti feriti dei bambini. La più grave ha 7 anni ed è ora ricoverata al Santobono. La bimba di 7 anni, originaria di Prignano Cilento, viaggiava con la famiglia a bordo di una Multipla quando è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale. L’incidente si è verificato nelprimo pomeriggio di ieri nei pressi dello svincolo della diga Alento. Si sono scontrate due vetture. la Multipla su cui viaggiava la famiglia di Prignano e una Mito. Un terribile impatto, avvenuto frontalmente. Le cinque persone che viaggiavano a bordo sono rimaste tutte ferite. Subito è apparsa la grave la condizione della bambina di 7 anni, trasferita in codice rosso presso l’ospedale Santobono di Napoli da una ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Agropoli attivata dalla centrale operativa del 118. Inizialmente era stato previsto il ricovero al Ruggi di Salerno, poi i sanitari ne hanno decso il trasferimento al Santobono