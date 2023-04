Due interventi a 9 anni per un tumore, raccolta fondi per aiutare bambina di Rocca

Raccolta fondi e appello in rete per affrontare le spese per una bambina di 9 anni, di Roccapiemonte. La piccola dovrà sottoporsi a due operazioni per contrastare una massa tumorale in evoluzione. L'appello è stato lanciato dalla madre attraverso il web.

«Ilaria è una bambina di 9 anni di Roccapiemonte - si legge nella pagina per la raccolta fondi - che dovrà sottoporsi a due interventi distanziati tra loro in breve tempo a Milano, perché le è stata riscontrata una massa tumorale in rapida evoluzione che dal collo attraverso l’orecchio destro si è già estesa sin dietro la nuca. Da questa condizione già ha subito, al momento, una perdita totale di udito all’orecchio interessato. Questa situazione sta mettendo a dura prova la stabilità economica dei genitori, in quanto, per accelerare i tempi di attesa del SSN, tutte le visite, diagnostiche e non, pre intervento e sicuramente post intervento, le stanno sostenendo e dovranno sostenerle privatamente. Il sostegno offerto da amici e parenti stretti, economico e morale, alla famiglia è stato di fondamentale importanza finora, ma c’è la necessità di unirci a sostenerli in quanto una sfida assai complessa. Un aiuto esterno, in questo momento per la famiglia di Ilaria può fare la differenza in quanto allevierebbe il peso finanziario, dimostrando che c’è speranza e supporto dalla comunità circostante e non solo, e gli darebbe la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla cura della bambina senza dover preoccuparsi di come far fronte alle spese che ne derivano da questa situazione e che vanno a sommarsi a quelle quotidiane. Enfatizziamo l’importanza della solidarietà in queste situazioni difficili ed invochiamo la generosità di tutti coloro che possono offrire il proprio aiuto a riguardo, sperando nella contagiosità delle buone azioni».

Il link per dare il proprio contributo è il seguente: https://gofund.me/f65f5f2c