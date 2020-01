Due rapinatori arrestati a Battipaglia dalla polizia e i carabinieri. I banditi, tra cui un minorenne 17enne, ieri sera a Battipaglia hanno sbarrato la strada ad una donna che era alla guida della sua auto, l'hanno schiaffeggiata e le hanno rubato la borsa contenente uno smartphone. I passanti che hanno assistito alla rapina hanno allertato le forze dell'ordine e in soccorso della donna derubata si sono precipitati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia e i carabinieri, rispettivamente agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti e del tenente Graziano Maddalena. I due delinquenti sono stati arrestati. Gli investigatori hanno appurato che prima della rapina i malviventi hanno rubato, in un supermercato, le chiavi dell'auto di un dipendente e per strada hanno rubato il portafogli ad un uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA