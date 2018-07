Martedì 24 Luglio 2018, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 18:04

Due morti e tre feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell'incidente tra Atena Lucana e Brienza. Sono un 50enne di Monopoli e una 45enne di Polignano i deceduti nel terribile incidente di Atena Lucana lungo la Val d'Agri. Erano a bordo della motocicletta quando si sono scontrati - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri con il tenente Gaetano - con due auto. Una delle due vetture, una minicooper si è capovolta, la motocicletta è andata in frantumi. I due sono morti sul colpo.Ferite tre persone, uno di Castel Giorno e uno di Nocera e uno di Potenza. Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Luigi Morello.