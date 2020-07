Deteneva armi con matricola abrasa, noto ristoratore è finito ai domiciliari. L’arresto è scattato per un 67enne titolare di un ristorante a Casal Velino. I carabinieri di Vallo al comando del capitano Annarita D’Ambrosio durante una perquisizione hanno rinvenuto nel ristorante due pistole con matricola abrasa. Per l’imprenditore sono scattati gli arresti. I due figli del ristoratore sono stato deferito in stato di liberata poiché avevano spostato da un luogo all’altro, senza autorizzazione e alcuna comunicazione quattro fucili.

