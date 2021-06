Due pusher arrestati dalla polizia: sequestrato un chilo di hashish

Due pusher sono stati arrestati dalla polizia ad Eboli. I malviventi, uno straniero clandestino 34enne e un battipagliese 28enne, appena hanno visto gli uomini in divisa hanno gettato in un terreno un involucro contenente 300 grammi di hashish ed hanno tentato di fuggire. L'episodio è accaduto a Campolongo lungo il litorale ebolitano e i poliziotti hanno bloccato i malviventi ed hanno sequestrato la droga. L'operazione è stata effettuata dai poliziotti in servizio al commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti. Durante la perquisizione dell'abitazione in cui vive uno dei pusher arrestati gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 673 grammi di hashish.

