Due rapine a mano armata messe a segno in un'ora a Pontecagnano. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno arrestato un giovane 25enne di Pontecagnano ritenuto complice di due rapinatori che hanno messo a segno due rapine in un tabacchi e in un distributore di carburanti. Nel tabacchi i malviventi si sono impossessati di 500 euro mentre al distributore di carburanti hanno preso 2.400 euro e hanno colpito alla testa, con il calcio della pistola, il benzinaio che è stato ferito. I carabinieri sono sulle tracce dei due rapinatori ed hanno recuperato e sequestrato i caschi utilizzati dai malviventi per compiere le rapine e uno scooter utilizzato per gli spostamenti condotto successivamente dal complice dai rapinatori che è stato arrestato.

