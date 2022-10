Due scippi in pochi minuti nel centro storico

Due scippi a distanza di pochi minuti, l’uno dietro l’altro, in pieno centro intorno alle 12 di ieri. Dietro questi due colpi, secondo gli uomini della Squadra mobile che hanno fatto scattare una vera e propria caccia all’uomo, potrebbe esserci la stessa mano. Almeno questo emergerebbe dalla descrizione del balordo fatta dalle vittime: un uomo di mezza età ed una anziana con la sua badante.



Il primo atto di violenza è accaduto in Velia. La vittima è un uomo al quale lo scippatore solitario, a piedi, ha strappato il borsello al cui interno, però, non c’era nulla di importante. Poi, secondo la ricostruzione fatta in prima battuta dagli uomini del vicequestore Gianni Di Palma, non contento del risultato ottenuto rubando il borsello, ci avrebbe riprovato in una traversina di via Mercanti prendendo di mira una donna anziana e la sua badante. E così ha scippato la borsa alla nonnina al cui interno vi erano quasi mille euro, la sua pensione. Probabilmente da poco prelevata. Poi, come fatto pochi minuti prima, è fuggito a piedi. Immediatamente è scattato l’allarme e subito dopo hanno preso il via le indagini, prima da parte degli agenti delle Volanti che hanno soccorso la nonnina e la sua badante, spaventate per l’accaduto, e poi la Mobile. L’uomo, invece, si è recato direttamente in questura per presentare la denuncia. È scattata una vera e propria caccia all’uomo non soltanto per assicurarlo alla giustizia ma, soprattutto, per evitare ulteriori atti di violenza. Per fortuna le vittime, a parte lo spavento, non hanno riportato lesioni: solo l’anziana un leggero dolore al braccio per la violenza con la quale le è stata strappata la borsa. Lo scippatore ha agito in velocità e con violenza. Ma in zona ci sarebbe stata una telecamera funzionante le cui immagini sarebbero state acquisite dagli investigatori ed esaminate. Forse lo scippatore solitario potrebbe già essere stato identificato, di sicuro al momento è ricercato senza sosta.«La gente ha il sangue agli occhi per la fame» hanno commentato alcune donne nei Mercanti quando la voce ha iniziato a circolare. «Dobbiamo stare attente» le ha fatto eco un’altra donna. «Il mio timore - commenta un’altra dinanzi ad un negozio - è che possa capitare anche a noi quando scendiamo a fare la spesa».