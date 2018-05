Mercoledì 23 Maggio 2018, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 20:43

Pomeriggio di follia a Nocera Inferiore. In una rapida sequenza sono stati sparati colpi di pistola contro delle attività commerciali con un passante che è rimasto ferito ad una gamba. La polizia ha fermato un uomo su cui si sono concentrati forti sospetti. Tutto è iniziato poco prima delle 19 nella centralissima via Roma dove sono stati sparati da un'auto in corsa tre colpi di pistola contro l'omonimo bar. Un passante è stato colpito da un proiettile. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando. Venti minuti dopo la scena si è ripetuta in via Marconi. Sono stati esplosi tre colpi di pistola contro un negozio di abbigliamento. Un proiettile ha forato la vetrina. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto gli uomini del commissariato di polizia.