Due stranieri aggrediti ad Eboli: indagini dei carabinieri

Terrore ad Eboli in piazza Della Repubblica. Due stranieri sono stati aggrediti da molte persone mentre camminavano. Gli stranieri sarebbero stati colpiti con delle bottigie di vetro e sono rimasti feriti. Sul posto si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri e i soccorritori che hanno accompagnato i feriti in ospedale. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio e individuare gli aggressori. Nelle scorse settimane un altro straniero è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre faceva la questua dinanzi un supermetcato.