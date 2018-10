Due uomini sorpresi a fare sesso nella pineta di Capaccio Paestum: sanzionati dalla polizia municipale

Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:59

Due uomini, entrambi della Provincia di Salerno e non residenti a Capaccio Paestum, sono stati sorpresi dagli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Capaccio Paestum, mentre erano intenti a consumare atti sessuali all’interno della pineta, nei pressi di Foce Sele. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa.«È un fenomeno contro il quale ci stiamo battendo con controlli mirati, che avvengono quotidianamente, con l’obiettivo di debellarlo definitivamente così da consentire ai nostri cittadini e ai turisti di usufruire, nel caso specifico, dell’area pic-nic, nei pressi della quale sono stati sorpresi i due, o in ogni caso della fascia pinetata» ha commentato il consigliere comunale delegato alla Sicurezza urbana, Pasquale Accarino.Ancora una importante attività di contrasto agli atti osceni e alla prostituzione lungo la fascia pinetata di Capaccio Paestum da parte del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, guidato dal comandante Antonio Rubini. Nei mesi scorsi, infatti, gli agenti hanno messo fine a due giri di prostituzione e denunciato altre persone sorprese a fare sesso in pineta.