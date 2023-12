Da tempo non riuscivano ad avere figli e così si sono rivolti ad un centro specializzato, dove la futura mamma ha scoperto di avere due uteri e due vagine. Dopo un eccezionale intervento chirurgico e una adeguata terapia, giovedì è nato un bellissimo bambino del peso di due chili e settecento grammi per la gioia di una giovane coppia dell’Avellinese. Un caso assolutamente raro, di cui non c’è traccia nella letteratura scientifica, precisa il dottore Vincenzo Rocco che con la collega Fernanda Cioffi, figlia del fondatore Luigi, dirige il centro Fertilitas di via Torrione.

«La coppia era venuta da noi per un consulto dovuto a una difficoltà a concepire per un severo problema andrologico detto oligoastenospermia, ma alla visita ginecologica abbiamo riscontrato una vagina doppia, ognuna terminante in un emi utero. Abbiamo sottoposto la paziente a un intervento chirurgico consistente nel rimuovere la parete che divideva le due vagine e in isteroscopia abbiamo collegato i due emiuteri creando una cavità uterina idonea a sostenere una gravidanza - spiega il medico - Dopo alcuni mesi, legati alla guarigione chirurgica, tramite procreazione medicalmente assistita siamo riusciti a coronare le aspettative della paziente, che giovedì ha partorito alla Clinica del Sole, nel reparto diretto dalla dottoressa Iole Vuolo».

Un caso davvero fuori dal comune che ha sorpreso, oltre che i diretti interessati, lo stesso personale medico che ha dovuto “inventare” un nuovo protocollo chirurgico per garantire alla paziente le condizioni idonee a diventare madre e a coronare così il suo sogno. La donna, tra l’altro, si era sottoposta in passato ad altre visite ginecologiche, ma nessuno si era accorto di questa anomalia che le avrebbe reso impossibile la maternità indipendentemente dal problema accusato dal marito. «Mamma e papà sono stati felicissimi e grati - continua il professionista - Avevano perso le speranze di riuscire a diventare genitori ed erano rimasti molto choccati da quanto, nel corso degli accertamenti, avevamo rilevato. Si sono però affidati a noi con fiducia e dopo il primo, delicatissimo intervento chirurgico, hanno seguito un percorso di fecondazione assistita che al secondo tentativo ha dato i frutti sperati».

La paziente, data la particolare conformazione uterina, ha partorito con il cesareo e tutto è andato nel migliore dei modi anche grazie all’assistenza ricevuta dall’equipe della Clinica del Sole. «La nascita del piccolo è stata salutata con gioia da tutto il reparto e dai familiari. C’era naturalmente una certa apprensione, ma noi eravamo certi che tutto sarebbe andato per il verso giusto», conclude il professionista salernitano.