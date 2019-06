Sabato 22 Giugno 2019, 15:05

NOCERA INFERIORE. Dall'Agro nocerino alla Sicilia, a Palermo per la precisione, con la droga nascosta nei pacchi postali. E' quanto fa da sfondo ad un'operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, che questa mattina hanno sequestrato 200 chili di hashish. La droga, nascosta in otto pacchi postali provenienti da Nocera Inferiore, è stata individuata in un centro di smistamento postale: sul mercato avrebbe fruttato almeno un milione di euro. La procura competente ha denunciato due uomini, ritenuti il destinatario e il mittente dell’ingente partita di droga. Le indagini, con contestuale blitz, sono partite grazie ad una segnalazione anonima fatta agli uomini del Gico della Guardia di Finanza di Palermo, intervenuti togliendo dal mercato all’ingrosso quasi due quintali di hashish destinato alle piazze di Palermo. Mentre alcuni investigatori scavavano nei data base di una ditta di spedizioni, altre pattuglie - appostate sul territorio - monitoravano strade, controllavano mezzi e persone sospette in transito dai punti di interesse: così sì è arrivati all'individuazione della spedizione illegale. All'operazione hanno collaborato anche le unità cinofile della Compagnia della guardia di finanza di Punta Raisi. Le ulteriori indagini mirano ora a verificare quali collegamenti potrebbero esserci con la città dell'Agro nocerino sarnese, che potrebbe anche aver rappresentato un mero punto logistico, di partenza dello stupefacente. Ma non è escluso che possano essere coinvolti anche soggetti della zona.