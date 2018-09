Lunedì 24 Settembre 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 15:59

PAGANI. Le avevano nascoste in mezzo alle piante di pomodori: duecentottanta chili di marijuana, frutto di una piantagione coltivata in una serra schermata, individuata e sequestrata giorni fa dai carabinieri, in via Zeccagnuolo, a Pagani. Insieme agli uomini del reparto territoriale di Nocera Inferiore, i militari della tenenza avevano raccolto informazioni da una fonte confidenziale, spingendosi fino all’area periferica della città. Presso un'abitazione, avevano poi trovato la coltivazione di canapa, organizzata di fianco ad una di pomodori. Al termine del lavoro di accertamento e di una lunga perquisizione, i carabinieri avevano a quel punto arrestato in flagranza di reato una coppia di incensurati, marito e moglie, titolari e responsabili del terreno coltivato sotto serra. Quel quantativo era quasi certamente destinato alla fornitura delle singole piazze di smercio di sostanze stupefacenti. Senza tuttavia escludere che una parte fosse destinata anche a soggetti inquadrati in contesti criminali più organizzati. La coppia è comparsa dinanzi al giudice del collegio del tribunale di Nocera Inferiore il giorno successivo, sabato scorso, che ne ha convalidato l'arresto, per poi disporre una successiva scarcerazione e l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria per entrambi.