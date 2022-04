Al Dum Dum Republic di Pastum weekend di musica con il Banana boat festival

Dal Cotton Club di New York a Kansas City, passando per Harlem, per poi contaminarsi con la worl music del Dum Dum Republic. Tra Jamaican boogie, calypso, swing, r&b, tropicalismi, afrobeat e sonorità vintage anni ’50.

Un week end da urlo all’happy island del Cilento, la repubblica degli spiriti liberi, pronta ad infiamma gli animi con il Banana Boat Festival. Un vero e proprio giro di giostra, per tre giorni di straordinaria musica dal vivo, tra live set, performing act, il Portobello Dum Dum e il bistrot sul mare, la Kitchen più rock’n’roll del Cilento.

Concerto al tramonto, domenica 24 aprile, con gli straordinari The Uppertones: una band strepitosa, che travolgerà la platea con il sound nato in Giamaica negli anni ’50, tra r&b e boogie giamaicano, calypso e mento, influenzato dal rock’n’roll e rhythm & blues americano: suoni da cui è nato il genere ska, che ha poi originato il rock steady e il reggae. Un trio potente, formato da trombone, piano e batteria, che fonde lo swing con lo stile jamaicano, che porterà al Dum Dum il nuovo lavoro discografico “Easy Snapping”.

L’open act, sia domenica 24 che lunedì 25 aprile, sarà affidato a Dj Panko e a MissPia Vintage Dj, la prima ed unica indiscussa lady dello scratch, tra pin up anni ’50 e rockabilly, con il suo incredibile gusto per il vintage e la fantastica ironia che rendono le sue performance travolgenti e divertenti. «Il Dum Dum Republic è casa. Ogni volta accade sempre una magia», afferma MissPia.

Il sound di MissPia parte da Edith Piaf, Etta James, Louis Prima, Sam Butera agli Sha Na Na, Royal Crown Revue, Chuck Berry, Nick Curran, Kitty Daisy & Lewis, per poi passare alla musica italiana da Buscaglione ai the Primitives, the Rokes.

A fare da fil rouge per l’intero week end a partire già da sabato 23 aprile, Dj Panko direttamente da Barcellona, che sbarcherà al Dum Dum Republic con gli amici dell’Ariano Folk Festival. Lunedì 25 aprile si alternerà in consolle Eddy De Marco, con il suo dj set in vinile e l’immancabile trombone, tra rock'n'roll and beat anni ’60, accompagnato dai ballerini di Lindy hop Andrea Martinucci e Francesca Caggiano.

A colorare la scenografia i suggestivi mercatini vintage ed eco-friendly di Portobello Dum Dum, ispirato alla filosofia green del beach club: un angolo dove la fantasia e la creatività di giovani designer può trovare espressione, accompagnati dal food del Dum Dum Republic, con il ristorante on the beach ispirato al chilometro zero.