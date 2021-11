Il Duomo di Montesano torna a illuminarsi: domina il Vallo di Diano

Si illumina nuovamente il Duomo di Sant’Anna di Montesano Sulla Marcellana. Si illumina di bellezza, luce, eleganza. Un progetto voluto fortemente dall’amministrazione in accordo con il parroco, inserito nel più vasto progetto di ammodernamento della pubblica illuminazione ed interventi di implementazione di smart city anche una nuova luce a led innovativa per la chiesa. Un intervento che consente un maggior risalto delle famose guglie volute dal mecenate Filippo Gagliardi insieme a tutta la facciata della chiesa.

«Una immagine prospettica nuova che valorizza le caratteristiche architettoniche originali del nostro luogo sacro identitario per eccellenza - ha commentato il sindaco GiuseppeRinaldi -. Inoltre, da stasera, sant’Anna ritorna a risplendere a chiunque la osservi dal Vallo di Diano, dal tratto autostradale, dalle varie località di Montesano. Con questo lavoro di illuminotecnica, i cui corpi illuminanti vengono realizzati presso un’azienda eccellente di Montesano stesso, è possibile proseguire con il protocollo di intesa siglato con la parrocchia per una valorizzazione, in termini promozionali e turistici, del nostro paese nel complesso. È d’obbligo ringraziare l’azienda Pagano e i suoi bravissimi operai, i vari tecnici sia pubblici che privati che hanno lavorato al progetto, il parroco don Nicola Coiro che è sempre attento ad ogni intervento qualificante del Duomo e collabora con la comunità ogni giorno senza sosta, il vescovo De Luca per l’impegno più vasto nel rinnovare, restaurare e rendere nuovamente splendente il nostro Duomo».