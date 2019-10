Ergastolo. Confermata la sentenza di primo grado. I giudici della Corte d’Assise d’Appello non fanno sconti ai tre imputati accusati del duplice omicidio di Fratte, ovvero dell’agguato mortale ad Antonio Procida ed Angelo Rinaldi. Pene confermate, dunque, per Matteo Vaccaro, ritenuto il mandante; Roberto Esposito, ritenuto dalla Dda di Salerno colui che avrebbe premuto il grilletto della pistola ed esploso i tre colpi assassini; e per il figlio del boss, Guido Vaccaro che era alla guida dello scooter sul quale viaggiava il killer. Nel collegio difensivo, gli avvocati Massimo ed Emiliano Torre, Fedele Varsi e Fabio De Ciuceis.

I giudici si sono ritirati in camera di consiglio poco dopo le 12 di ieri e dopo circa quattro ore sono rientrati in aula per la lettura della sentenza. Ora si attendono le motivazioni. A quanto pare neanche le lacrime di Roberto Esposito avrebbero convinto i magistrati del collegio giudicante sulla sua innocenza. Esposito che, proprio un anno fa si rese protagonista di un pestaggio nel carcere di Fuorni, ai danni di Zollo - padre e figlio - e per questo è ora detenuto in un istituto lontano da Salerno.

Ultimo aggiornamento: 07:21

