Mercoledì 9 Maggio 2018, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza è arrivata pochi minuti prima delle 23 di ieri dopo 9 lunghissime ore di camera di consiglio. Carcere a vita per mandante ed esecutori materiali del duplice omicidio consumatosi a Fratte per ordine del vecchio boss di Ogliara Matteo Vaccaro che col delitto voleva vendicarsi dell’affronto subito da Antonio Procida e riaffermare «il controllo criminale del territorio».Era il maggio 2015 e, a distanza di 3 anni esatti da quell’agguato nel quale persero la vita Antonio Procida ed Angelo Rinaldi, crivellati da tre colpi di pistola, è calato il sipario sul processo di primo grado. Ergastolo per Matteo Vaccaro, punto di riferimento negli anni ’90 del potente clan di Ogliara diretto da Mimì Ardoino, per il figlio Guido e per Roberto Esposito per i quali già il pubblico ministero Silvio Guarriello al termine della sua requisitoria, aveva chiesto il “fine pena mai”.Alla lettura del dispositivo hanno assistito in silenzio, nell’aula bunker del carcere di Fuorni, i familiari degli imputati e le parti civili presenti in aula: grande delusione è stata espressa dai legali del collegio difensivo, gli avvocati Massimo Torre, Fedele Varsi e Fabio De Ciuceis, pronti a ricorrere in Appello appena saranno depositate le motivazioni.Duplice omicidio volontario e premeditato erano le pesantissime accuse che pendevano sul capo degli imputati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona e attraverso le quali sono stati registrati gli spostamenti dei killer, e da una serie di testimonianze tra le quali quella del pentito Sabino De Maio che, agli inquirenti, ha rivelato di aver appreso in carcere da Roberto Esposito di essere stato tra gli autori del delitto messo a segno per vendicare l’offesa fatta a Vaccaro. Movente del delitto resta la lite intercorsa la mattina all’interno del bar sito al centro di Fratte, per l’affissione dei manifesti elettorali.