Mercoledì 23 Gennaio 2019, 12:00

«Sabato prossimo è il mio compleanno. Compio 59 anni». Sorride, Giovanna, mentre annoda al collo la sua nuova sciarpa viola. L'ha scovata in un sacco di indumenti che Carmela e Carmen hanno appena tirato fuori dalla loro auto. È una fredda sera di gennaio. Una delle tante che si susseguono, uguali, in attesa che l'inverno ceda il passo alla primavera. Arrivano alla spicciolata, sbucati da chissà dove, non appena la Panda arancione delle due volontarie si ferma davanti alla stazione ferroviaria di piazza Vittorio Veneto. Sono clochard. Li chiamano così. Senzatetto. Barboni. Uomini e donne che la vita e le sue peripezie hanno reso invisibili. Sono le 19. Il vento soffia freddo ma il cielo terso rassicura: non pioverà. Non nella notte che si apprestano a trascorrere in strada. L'ennesima. Prima però, per loro c'è un piatto caldo preparato da Carmela. Pasta al forno e uova sode. Non solo: nella busta che ognuno riceve ci sono formaggini, frutta, latte, yogurt e pure una fetta di torta di mele. «Ho cucinato io dice Carmela Uso per lo più i prodotti che Carmen riesce a recuperare tra le gente e nei negozi. Perché sono tanti quelli che donano cibo e abiti. A mancare è l'organizzazione, non la volontà di fare del bene». Carmela è un'impiegata di mezza età. Carmen viene dal Brasile. Lì, prima di andare in pensione, aveva diversi negozi di abbigliamento. Sono entrambe volontarie della Comunità di Sant'Egidio. Il lunedì e il giovedì, assicurano un pasto caldo ai senzatetto. Ma, non contente, ogni mercoledì si rimboccano le maniche e fanno da sé. «Non lo faccio per loro dice Carmela lo faccio per me: mi rende felice aiutare chi ha bisogno».