Morto l'ex procuratore Domenico Romano i funerali a Nocera Inferiore

E' deceduto oggi pomeriggio l’ex procuratore di Nocera Inferiore, Domenico Romano. Magistrato di grande spessore umano, oltre che professionale, riferimento per la città e per l'intero Agro nocerino sarnese. E' stato a capo della Procura di Nocera Inferiore per 9 anni, dal 2001 al 2009, raggiungendo enormi successi professionali oltre che investigativi.

I funerali si terranno martedì pomeriggio, settembre, alle 17 nella chiesa di Santa Maria del Presepe a Nocera. «Un grande uomo - dice uno dei tanti esponenti delle forze dell'ordine che ha lavorato al suo fianco - un grande magistrato. Sono stato fortunato ad essere la sua ombra, al suo fianco ed al fianco della sua grande famiglia per tantissimi anni. Grazie per avermi accettato ed amato come un figlio».